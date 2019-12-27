حيدر لـ(دجلة): المشهد السياسي ذاهب نحو المجهول بعد تلويح صالح بالإستقالة

2019/12/27 | 21:14 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السياسي المستقل مسعود حيدر، اليوم الجمعة، أن المشهد السياسي ذاهب نحو المجهول بعد تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح بالإستقالة.وقال حيدر في حديثه لـ(دجلة) إن رئيس الجمهورية...

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