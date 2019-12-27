سقوط عدد من القذائف على قاعدة عسكرية في كركوك

2019/12/27 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، سقوط عدد من القذائف داخل معسكر K1 في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان مقتضب، ان “عدد من القذائف سقطت داخل معسكر K1 في محافظة كركوك”.يذكر ان قوات أمريكية تمركزت، قبل اسابيع، في قاعدة كيوان العسكرية في كركوك.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن “القوات الأمنية القت […]

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