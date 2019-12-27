رديف الشرطة يهزم السياحة بخماسية ويتأهل لربع نهائي بطولة حيفا الودية

2019/12/27 | 21:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

حسم رديف الشرطة لكرة القدم تأهله الى الدور ربع النهائي ، عقب اكتساحه فريق السياحه بخمسة أهداف مقابل هدف ، اليوم الجمعة ، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب نادي حيفا ضمن إطار الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة حيفا الودية .

ونجح أبناء القيثارة الخضراء من فرض إيقاعهم الهجومي مبكراً حين تمكنوا من التقدم بالنتيجة عبر اللاعب عمار غالب ليعزز زميله في الفريق كرار محمد النتيجة بتسجيله الهدف الثاني ، ليقلص بعدها فريق السياحه بتسجيله هدفه الوحيد خلال المباراة ، وفي الشوط الثاني ضرب خط هجوم رديف الشرطة بقوة وتمكن من تسجيل ثلاث أهداف جاءت عن طريق مصطفى جواد هدفين وحسين صادق .

وبهذه النتيجه اقتنص فريق رديف الشرطة صدارة المجموعة الثانية بعد ان رفع رصيده الى (٨) نقاط ، بينما بقي رصيد فريق السياحة نقطة وحيدة .

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