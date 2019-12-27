2019/12/27 | 21:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف السياسي المستقل، غالب الشابندر، اليوم الجمعة، انه طالب رئيس حزب الشعب فائق الشيخ علي، بمناظرة تلفزيونية، إلا أنه لم يستجيب لذلك.وغرد الشابندر غلى صفحته الشخصية بـ"تويتر"، وتابعتها "كلكامش برس" قائلا "طلبت مناظرة فائق الشيخ علي ولا زال طلبي قائما، الا انه أراد الخروج منفردا!"، مضيفا "لا اعتقد ان سياسة قناة دجلة حيادية في هذه المسالة..منحته الفرصة كاملة وقلصت فرصة الرأي الآخر أيا كان".وأكد ان "هذا أسلوب الهروب من المواجهة للطرح دون نقاش وتوضيح!"، متسائلاً "هل توافق جماهير التحرير على عقد مناظرة علنية بيننا".وأوضح ان "المناظرة للتبيان والوضوح وطرح أسئلة، لا الانفراد في الطرح دون نقاش ودون راي اخر أيا كان".وتمنى الشابندر "الموافقة من جماهير التحرير على عقد مناظرة بيني وبينه في اي مكان بعد تعذر ذلك في قناة دجلة".​طلبت مناظرة السيد فائق الشيخ علي ولا زال طلبي قائماالا انه أراد الخروج منفردا!لا اعتقد ان سياسة قناة دجلة حيادية في هذه المسالةمنحته الفرصة كاملة وقلصت فرصة الرأي الآخر أيا كانهذا أسلوب الهروب من المواجهة للطرح دون نقاش و توضيح!هل توافق جماهير التحرير عقد مناظرة علنية بيننا— غالب الشابندر (@ghalb_shabander) December 27, 2019​​​​المناظرة للتبيان و الوضوح و طرح أسئلةلا الانفراد في الطرح دون نقاش و دون راي اخر أيا كان.و أتمنى على جماهير التحرير الموافقة على عقد مناظرة بيني و بينه في اي مكان بعد تعذر ذلك في قناة دجلة .— غالب الشابندر (@ghalb_shabander) December 27, 2019​​​

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