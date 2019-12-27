مقتل وإصابة 5 أشخاص بخلاف عائلي في كربلاء

2019/12/27 | 21:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقتل شخص وأصيب 4 آخرون في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بالأسلحة بين طرفين بسبب خلاف عائلي، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين لتلقي العلاج.وقال مدير إعلام شرطة كربلاء، علاء الغانمي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "خلافاً نشب في منطقة الدخانية تطور إلى مشاجرة بالأسلحة، تسبب الشجار بمصرع شخص من الطرف الأول بعد تعرضه لإطلاقة نارية في منطقة البطن وتعرض ثلاثة من إخوته إلى إصابات مختلفة نتيجة ضربهم بالعصي الغليظة نقلوا على إثرها أيضا إلى المستشفى".وأضاف أن "شخصا من الطرف الثاني تعرض إلى إصابة بإطلاقات نارية نقل على إثرها إلى المستشفى".

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