بينهم (محمد علي كلاي).. تربية ذي قار تحذف أكثر من 1000 اسم وهمي ظهر بتعيينات المحاضرين

2019/12/27 | 21:46 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مطلع بمديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أن المديرية حذف المئات من الاسماء الوهمية التي ظهرت في تعيينات المحاضرين اليوم.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " مديرية تربية محافظة ذي قار حذفت 1000 اسم وهمي ظهر في تعيينات المحاضرين التي أعلن عنها مساء اليوم"، لافتا إلى أن " من بين الذين تم حذفهم هو (محمد علي كلاي) الذي انتشر بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك".

وبين المصدر، أن " أسباب ظهور هذه الأسماء لان النظام الإلكتروني المستخدم في اظهار نتائج التعيينات يعتمد نظام حساب النقاط فقط ولا علاقة له بالاسماء".

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