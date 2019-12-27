بعد الاتحاد الوطني .. حزب في اقليم كوردستان يعقد مؤتمره العام غدا

2019/12/27 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تحت شعار "الابداع والتقدم" من المقرر ان يعد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوم غد السبت مؤتمره العام بدورته الثامنة الذي سيستغرق مدة يومين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد بهزاد زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه سيتم عقد المؤتمر الثامن غدا السبت، مردفا بالقول ان 900 عضو سيشاركون في المؤتمر بنسبة ۲۲٫٥٪ من النساء على مختلف التحصيلات العلمية.

واضاف ان مرشحين أثنين يتنافسون على منصب الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني.

واعلن القيادي في الاتحاد الاسلامي الكوردستاني هيوا ميرزا صابر في وقت سابق من اليوم عن سحب ترشيحه لمنصب الامين العام للحزب.

وقال صابر في بيان اليوم انه يتنازل عن ترشيحه للامانة العامة للاتحاد الاسلامي الكوردستاني في هذه الدورة لصالح الامين العام الحالي صلاح الدين بهاء الدين.

وابدى صابر في بيانه دعمه الكامل لبهاء الدين في الاستمرار بمهامه داخل الاتحاد.

يشار الى ان المؤتمر العام الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني قد انطلق قبل ايام في مدينة السليمانية لاختيار السكرتير العام للحزب خلفا للراحل جلال طالباني واعضاء القيادة.

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