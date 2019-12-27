ثغرة خطيرة بـ Twitter تكشف 17 مليون رقم هاتف

2019/12/27 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال باحث أمني إنه قام بمقارنة 17 مليون رقم هاتف بحسابات مستخدمي موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitter، من خلال استغلال ثغرة في تطبيق المخصص لهواتف أندرويد Android.ووفقا لما ذكره موقع “techcrunch” الأمريكي، استطاع الباحث الأمني “Ibrahim Balic“، من استغلال ثغرة في ميزة تحميل جهات اتصال تويتر على تطبيقها الخاص بهواتف أندرويد، ليتمكن بذلك من […]

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