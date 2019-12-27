تصريحات الخزعلي حول استقالة صالح واختيار رئيس حكومة جديد

2019/12/27 | 21:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح بأنها "غير صحيحة"، في حين أعلن تأييده إ...

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