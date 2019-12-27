أحزاب “الحشد الشعبي” ضد صالح.. تخوينٌ واتهاماتٌ وحفلة شتائم

2019/12/27 | 21:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق سارع أعضاء تحالف “#الفتح” الذي يقوده زعيم منظمة “#بدر” #هادي_العامري، الذي يضم الأجنحة السياسية لفصائل #الحشد_الشعبي، إلى إعلان #حرب إعلامية على رئيس الجمهورية #برهم_صالح، تضمَّنت سلسلة […]

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