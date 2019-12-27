2019/12/27 | 21:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحاً بشأن حريق اندلع في “مخبز مطعم المراتب” في الوزارة مساء أمس، وفيما أكدت أنه لم يسفر عن أضرار بشرية، شددت على ضرورة “عدم تهويل” الحادث.وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إن “حريقا اندلع، عصر أمس، في مخبز مطعم المراتب في الوزارة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع توضح بشأن حريق اندلع داخل مبناها: لا توجد خسائر بشرية ولا داعي للتهويل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع توضح بشأن حريق اندلع داخل مبناها: لا توجد خسائر بشرية ولا داعي للتهويل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع توضح بشأن حريق اندلع داخل مبناها: لا توجد خسائر بشرية ولا داعي للتهويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).