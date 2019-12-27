بالوثيقة.. اتحاد الكرة السعودي يوجه الدعوة لرئيس الاتحاد العراقي لحضور السوبر الاسباني

2019/12/27 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه الاتحاد السعودي بكرة القدم، الجمعة، دعوة شخصية الى رئيس الاتحاد العراقي باللعبة عبد الخالق مسعود لحضور مباريات الدور نصف النهائي ونهائي كأس السوبر الاسباني والذي يقام في جدة السعودية من 8 لغاية 12 من شهر كانون الثاني من العام المقبل.

ويلعب الدور النصف النهائي في الثامن من كانون الثاني المقبل اتلتيكو مدريد وبرشلونة، فيما يلتقي ريال مدريد وفالنسيا اللقاء الثاني بنفس الدور في اليوم التالي.

وتقام المباراة النهائية في الثاني عشر من كانون الثاني المقبل، ويلتقي فيها الفائزان من مباراتي الدور نصف النهائي.

بغداد اليوم-متابعة

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته، بعد مرور عام ونصف على رحيله عن صفوف ريال مدريد، ليتحدث عن "الاختلافات الكبيرة" بين يوفنتوس والفريق الملكي.

ووفقا لصحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن رونالدو

بغداد اليوم - بغداد

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن استقالة مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني من تدريب الفريق الذي يستعد للمشاركة ببطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية التي ستنطلق في الثامن من الشهر المقبل في تايلند.

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، إن نادي بروسيا دورتموند الألماني يرغب في ضم نجم الكرة العراقية ونادي الدحيل مهند علي كاظم "ميمي".

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن "النجم

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