2019/12/27 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، رجلا في قضاء الزبير جنوبي البصرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، فيما ذكر ناشطون أن الضحية هو مشجع رياضي معروف يدعى "أبو حربي".

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني قوله إن مسلحـَيـْن يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على شخص بعد خروجه من أحد المساجد في منطقة الزبير.

وقال ناشطون إن القتيل يدعى مزعل المنتفجي الملقب بـ"أبو حربي" وهو أحد أبرز المشجعين الرياضيين في مدينة الزبير بالبصرة جنوبي العراق.

وازدادت حوادث الاغتيال في العراق خلال الشهرين الماضيين بالتزامن مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

وطالت معظم حوادث الاغتيال ناشطين مؤثرين في الاحتجاجات، وتتوجه أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران التي تهدف إلى بث الرعب والخوف وإثارة الذعر بين أوساط المحتجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مسلحان يغتالان "أبو حربي" جنوبي البصرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مسلحان يغتالان "أبو حربي" جنوبي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).