شرطة كربلاء تسجل مشاجرة بالأسلحة في منطقة الدخانية بين عائلتين بسبب خلافات بينهما🔻

2019/12/27 | 22:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مديرية شرطة كربلاء مشاجرة بالاسلحة أودت بحياة شخص وإصابة ٤ آخرين اصابات بليغة من الطرفين حيث سجل مركز شرطة الجدول الغربي الحادث الذي نقل المصابين على اثره إلى مستشفى […]

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