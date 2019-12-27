2019/12/27 | 22:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم (محمد علي كلاي)..تربية ذي قار تحذف أكثر من 1000 اسم وهمي ظهر بتعيينات المحاضرين اكد مصدر مطلع بمديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أن المديرية حذف المئات […]

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