“فيسبوك” تلغي خاصية متعلقة بـ”ماسنجر”

2019/12/27 | 22:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفاد موقع تقنية #أميركي بأن شركة “#فيسبوك” ألغت إمكانية التسجيل للدخول على “#ماسنجر” من دون وجود حساب على الموقع الأصلي “فيسبوك”.ونقل موقع VentureBeat عن متحدث […]

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