مراقبون: رسالة رئيس الجمهورية جاءت لإنقاذ تحالف البناء(فيديو)

2019/12/27 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة يورك الكندية صباح الناصري، أن رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح لم تأتِ تعاطفاً مع الشارع وإنما لإنقاذ الطبقة السياسية وبالتحديد تحالف البناء.وقال الناصري خلال استضافته على قناة الحرة عراق وتابعتها “يس عراق” إن “تحالف البناء يرفض الوصول إلى وفاق يعطي رئيس الجمهورية فرصة باختيار مرشح […]

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