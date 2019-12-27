2019/12/27 | 22:17 - المصدر: الغد برس

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الوفد الإداري للأولمبي يحل مشكلة (الفيزا) والفريق بطريقه لبانكوك

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الوفد الإداري للأولمبي يحل مشكلة (الفيزا) والفريق بطريقه لبانكوك

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