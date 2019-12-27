2019/12/27 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، تهنئة بمناسبة انتهاء اعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال بارزاني في بيان "أتوجه بخالص التهاني إلى السادة في المجلس السياسي الأعلى ومجلس القيادة والاعضاء كافة، بمناسبة نجاح المؤتمر الرابع للاتحاد الوطنيالكوردستاني، وآمل أن يكون المؤتمر فرصة لخدمة القضايا الوطنية ودعم اكبر لحكومة إقليم كوردستان لكي نتمكن من تقديم افضل الخدمات للمواطنين والدفاع عن حقوقنا الدستورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة اقليم كوردستان يأمل امرا بنجاح مؤتمر الاتحاد الوطني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة اقليم كوردستان يأمل امرا بنجاح مؤتمر الاتحاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).