تفاصيل جديدة بخصوص سقوط قذائف على معسكر

2019/12/27 | 22:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، سقوط عدد من القذائف داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك....

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