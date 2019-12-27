إبراهيموفيتش يعود لميلان رسميا

2019/12/27 | 22:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن ميلان رسميًا، اليوم الجمعة، تعاقده مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق، ليكون بذلك أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

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