قصف معسكر أمني في كركوك

2019/12/27 | 22:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] تعرض معسكر للقوات الأمنية للقصف في شمال غرب محافظة كركوك.

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