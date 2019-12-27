ترجيحات بعدم التمكن من إجراء انتخابات مبكرة

2019/12/27 | 22:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح خبراء في شؤون الانتخابات، يوم الجمعة، عدم تمكن مفوضية الانتخابات الجديدة من إجراء انتخابات مبكرة.وقال رياض البدران عضو مجلس المفوضية في تصريح صحفي، ان “الانتخابات في العراق اعتمدت […]

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