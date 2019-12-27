شرطة كربلاء تنسق مع المتظاهرين السلميين لابعاد المندسين

2019/12/27 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة شرطة كربلاء المقدسة ،اليوم الجمعة، وجود تنسيق مع المتظاهرين السلميين لابعاد المندسين عن ساحات التظاهر ومنعهم من تنفيذ اهدافهم في احداث الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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