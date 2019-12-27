نائب عن الديمقراطي يكشف عن ملحق لقانون الانتخابات الجديد يضمن حقوق الكرد

2019/12/27 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، الجمعة 27 كانون الاول 2019، ان هناك ملحقا...





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