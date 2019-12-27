استئناف العمل في عدد من مشاريع الطرق في كربلاء

2019/12/27 | 22:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفته

شهدتْ محافظة كربلاء عودة حركة تنفيذ المشاريع الخدمية خصوصا الطرق بعد ان عانت التلكؤ خلال الاعوام الماضية بسبب الازمة المالية.

وقال مدير اعلام بلدية كربلاء ماجد ناجي لـ»الصباح»: ان حركة الاعمار بدأت بالعودة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع بعد ان تمت احالتها خلال الاعوام الماضية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم أو ضمن الموازنة التشغيلية للبلدية وتوقفت عن العمل بسبب الازمة المالية وظروف البلد.

واضاف ان من بين المشاريع تطوير وتأهيل مدخل كربلاء ـ النجف الذي أحيل عام 2013 وقد وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 50 بالمئة وبكلفة إجمالية بلغت 22 مليار دينار، والعمل يتألف من مرحلتين الاولى تنفيذ الطريق الممتد من إعدادية كربلاء للبنات باتجاه مجسر الإمام علي (ع) بطول 1 كم والمرحلة الثانية من مجسر الإمام علي (ع) باتجاه تقاطع شارع ميثم التمار (الحولي) مقابل شبكة الإعلام العراقي بطول 3 كم، وبكميات تبليط تقرب من 80 ألف م2، مع نصب أعمدة الإنارة وسط وعلى جانبي الطريق وقيام شعبة الحدائق والمتنزهات في مديرية بلدية كربلاء المقدسة بتأهيل الجزرة الوسطية للشارع وحفر الآبار فيها وزراعة أشجار

النخيل.

واشار ناجي الى ان المشروع الثاني تضمن تأهيل المنطقة المحصورة بين شارع الشهداء ونهر الهندية في منطقة القزوينية وقد وصلت نسبة الانجاز فيه إلى أكثر من 70 بالمئة وأحيل بكلفة ملياري دينار، ويتضمن إكساء طبقة بكمية 20 ألف م2 مع تنفيذ طبقة جديدة للإسفلت بكمية 3000 م2 مع مد قالب

جانبي.

وذكر ان هناك مشاريع تنفذها البلدية ضمن الموازنة التشغيلية منها مشروع ثمانية شوارع في منطقة العباسية الشرقية خلف دائرة الموارد المائية بكلفة 250 مليون دينار بطريقة التنفيذ المباشر من قبل شعبة المشاريع في البلدية، وقد تجاوزت نسبة تنفيذه 95 بالمئة، ويتضمن مد قالب جانبي وتبليط الشوارع بكمية 7000 م2 وعمل ساقية مطرية، فضلا عن مشاريع انشاء الطرق الجديدة في أحياء الإمام علي (ع) والمهندسين والوفاء والميلاد، إضافة إلى إكساء العشرات من الطرق في الحي الصناعي ومدخل بغداد وشارع الإمام العباس (ع).

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