تنظيم عمل ساحة منفذ زرباطية الحدودي

2019/12/27 | 22:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

قرّرت الادارة المحلية في واسط تنظيم آلية عمل الساحة الحدودية في منفذ زرباطية وتحويل ايراداتها المالية الى صندوق دعم المحافظة.

وقال محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي بتصريح لـ”الصباح”: إن ادارة المحافظة شكلت لجنة لتنظيم آلية عمل الساحة الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي مع ايران وفقا لقانون تعظيم الايرادات المحلية رقم (1) لسنة 2019 والمصادق عليه من قبل وزارة المالية.

وبين ان المحافظة قررت تعديل مبلغ الجباية للخط التجاري من 200 الف دينار الى 100 الف دينار وجباية عجلات المحافظة من 125 الف دينار الى 75 الف دينار، فضلا عن تغيير جباية الخط العادي من 75 الف دينار الى 40 الف دينار مع الالتزام في سجل الطابور وتعديل مبلغ جباية عجلات نقل الركاب من عشرة الاف دينار الى خمسة الاف دينار مع تنظيم جميع المبالغ المستحصلة ضمن وصولات صرف اصولية حسب تعليمات الرقابة المالية، مشددا على منع أي استثناءات وتدخلات في عمل الساحة

الحدودية.

واضاف ان ادارة المحافظة قررت ايضا تحويل جميع مبالغ ايرادات الساحة الحدودية الى حسابات ديوان المحافظة بعد ان كانت تدخل ضمن حسابات مجلس المحافظة، منوها بان اللجنة التي تم تشكيلها مؤلفة من خبراء مصرفيين للاشراف على آلية صرف مبالغ الايرادات.

واكد المياحي ان المحافظة سترفض اي باب لصرف المبالغ دون الرجوع الى اللجنة المالية في ديوان المحافظة، لافتا الى ان صندوق دعم واسط يسهم في توزيع الرواتب بين اكثر من الف موظف عقد وتقديم المنحة الشهرية للمشمولين من امراض الثلاسيميا ودور الأيتام وكبار السن.

ودعا المياحي في وقت سابق القوات الامنية لتوفير الحماية الامنية للساحة الحدودية في منفذ زرباطية، مؤكدا ان توقف العمل فيها تسبب بهدر ملياري

دينار.

وكانت المحافظة قد عملت على تطوير المنفذ خلال المدة الماضية بكلفة بلغت مليارا و500 مليون دينار وتضمن العمل فيه نصب 86 كابينة و172 حاسبة جديدة بواقع حاسبتين اثنتين لكل كابينة، وانشاء ثلاثة ابواب، اثنان منها لاستقبال الوافدين وباب واحدة للمغادرة، فضلا عن انشاء 100 مرفق صحي جديد وطريقين جديدين لمسير

الزائرين.

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