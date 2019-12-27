شاحنات ومعدات تخصصية جاهزة في السوق المحلية

2019/12/27 | 22:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أفادت الشركـة العامـة لصناعـة السيـارات والمعـدات بأن شاحنات وعجلات تم تصنيعها في المصانع الوطنية جاهزة للسوق العراقية.

وقال معاون مدير عام الشركة المهندس حسين أحمد محمود، في بيان تلقته “الصباح”: إن “أعداداً من الشاحنات والمعدات التخصصية جاهزة للسوق المحلية وهي تغطي مجالاً واسعاً من الاستخدامات تشمل خباطات ومسحوبات قلابة سعة (21 متراً مكعباً نصف أنبوبي) وشاحنات قلابة (16 متراً) وصهاريج ماء ووقود وصاروخيات سحب المياه الثقيلة وكرينات حمولة (7 و10 أطنان)، مؤكداً “الاستعداد والقدرة على تجهيز مؤسسات الدولة والمحافظات بالكميات المطلوبة من هذه الشاحنات والمعدات التخصصية”.

وأضاف محمود أن “لمصنع تجميع الشاحنات في الشركة خطين إنتاجيين لتجميع وإنتاج شاحنات رينو وفولفو بمختلف الأنواع (شاحنات 6×4 وشاحنات 2×4 وشاحنة قاطرة (رأس تريلة) ضمن محطات تجميعية وفحص أون لاين مع شركة رينو الفرنسية ومصادقة للمنتج النهائي من الشخص المعتمد من الأخيرة من مهندسي الشركة المدربين حسب الاختصاصات المطلوبة إضافة الى إجراء فحص الطريق وكذلك الحال بالنسبة لشاحنات فولفو”، مشيراً الى ان “عقود الشركة لهذا العام تتضمن عقداً مع محافظة الديوانية لتجهيزها بمختلف الآليات وتجهيز صهاريج الى شركة المنتجات النفطية وقلابات الى شركة تعبئة الغاز إضافة الى تجهيز محافظات بابل والبصرة ومن المؤمل توقيع عقد لتجهيز شركة المنتجات النفطية بـ (200) شاحنة قاطرة” .

ودعا محمود الى “حماية المنتج الوطني وتعاون وزارات الدولة لدعم الصناعة الوطنية”.

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