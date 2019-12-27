2019/12/27 | 22:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل "كلكامش برس " ان قوات الشغب، هاجمت قبل قليل من مساء اليوم الجمعة ، المتظاهرين بقنابل الغاز اسفر عن اصابات بحالات اختناق عديدة في ساحة الوثبة وسط بغداد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الشغب تهاجم متظاهري الوثبة بقنابل الغاز) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الشغب تهاجم متظاهري الوثبة بقنابل الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).