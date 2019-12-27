​ بعد قتل مدني بالشعب ..مسلحون يهاجمون اخر بمنطقة الوشاش

2019/12/27 | 22:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل "كلكامش برس " نقلا عن مصدر امني، ان أن "مدنيا اصيب بطلق ناري بعدما هاجمه مسلحون مجهولون في منطقة الوشاش غربي بغداد".واضاف بأن "القوات الأمنية وصلت موقع الحادث، فيما نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى قريب".

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