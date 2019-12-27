علاوي يكشف سبب الخلاف بين الرئيس صالح وعبد المهدي

2019/12/27 | 22:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أياد علاوي، اليوم الجمعة، عن خلاف حاد بين رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.وقال علاوي لقناة الشرقية في الحصاد الإخباري وتابعته “يس عراق” إنه “في بداية استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، دعيت إلى اجتماع يجمعنا نحن الثلاثة أنا ورئيس الجمهورية برهم […]

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