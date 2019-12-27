يبقى العراق اهم من كل العناوين والمرشحين

2019/12/27 | 23:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي أعلن الرئيس العراقي برهم صالحتحفظه على تكليف مرشح الكتلة البرلمانية “البناء”أسعد عبد الأمير العيداني لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص يرفضه المحتجون.ورفض صالح […]

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