صالح يرفض الخضوع.. وأنصار إيران يتهمونه بالخيانة

2019/12/27 | 23:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتدمت المواجهة بين القوى العراقية الموالية لإيران والرئيس صالح بين الاتهامات بالخيانة والإصرار على الانحياز إلى مصالح الشعب، فيما دعا علاوي إلى تشكيل حكومة مصغرة، وتم الكشف عن أسباب عدم […]

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