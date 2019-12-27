الامارت تصدر ردا حول اتهامات التجسس الموجهة لها

2019/12/27 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الإمارات رد على اتهامات التجسس الموجهة لها عبر تطبيق الاتصال الصوتي والمرئي "توتوك".

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