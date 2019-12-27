الحداد: خطاب رئيس الجمهورية إلى الحلبوسي هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للإستقالة

2019/12/27 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد نائب رئيس البرلمان، بشير الحداد، الجمعة 27 كانون الاول 2019، أن خطاب رئيس الجمهورية برهم صالح، الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هو بيان موقف وليس طلباً رسمياً للاستقالة.

وقال الحداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "على القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية، التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وفق معطيات المرحلة الحالية وإستمرار المظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات"، مشيراً الى "ضرورة ان ينال المرشح رضى وقبول الجماهير وعلى أساس الاتفاق السياسي وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ولاسيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصيلة وأزمة سياسية".

وبين أن "خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للاستقالة، وماذكره صالح في رسالته هو تفسير لما جرى من ضغوط واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، وهي أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي"، داعياً "جميع القوى السياسية إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيداً من المآسي والمشاكل".

ولفت الى أنه "في حال قدم رئيس الجمهورية طلباً تحريرياً صريحاً للاستقالة عند ذاك سيتم التعامل مع الطلب بحسب المادة (75) من الدستور العراقي".

ونشرت (بغداد اليوم)، الخميس (26 كانون الأول 2019) نص بيان رئيس الجمهورية برهم صالح حول الكتلة الأكثر عدداً، والاعتذار عن تكليف أسعد العيداني رئيساً للوزراء.

وحصلت (بغداد اليوم)، عن وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".

ووضع الرئيس صالح، بحسب الوثائق استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي.

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، الجمعة 27 كانون الاول 2019، ان هناك ملحقا خاصا بقانون الانتخابات سيصوت عليه مجلس النواب في الفترة المقبلة بشكل توافقي.

وقال الكيكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم - بغداد

قال الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة 27 كانون الاول 2019، إن المرجعية قصدت باختيار رئيس وزراء "غير جدلي" تعني بانه "ليس حزبياً وغير متهم بالفساد".

وذكر الخزعلي في مقابلة متلفزة، إن &q

بغداد اليوم _ بغداد

كشف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، عن مشروع لإشعال اقتتال بين الأخيرة والتشكيل التابع لزعيم التيار الصدري في العراق، سرايا السلام.

وقال قيس الخزعلي في لقاء متلفز، تابعته (بغدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحداد: خطاب رئيس الجمهورية إلى الحلبوسي هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للإستقالة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحداد: خطاب رئيس الجمهورية إلى الحلبوسي هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للإستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).