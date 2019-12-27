امام جمعة النجف:على القوات الأمنية أن تقف بجدية لانقاذ البلاد من عصابات القتل والخطف والسرقة والنهب .

2019/12/27 | 23:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امام جمعة النجف الاشرف يؤكد: على القوات الأمنية أن تقف بجدية لانقاذ البلاد من عصابات القتل والخطف والسرقة والنهب .النجف الاشرف – المكتب الاعلامي 27/12/2019 قال امام جمعة النجف […]

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