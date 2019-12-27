خطة لتأهيل حقول الغاز لتوليد الكهرباء

2019/12/27 | 23:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

بينما وضعتْ وزارة الكهرباء خطة مع وزارتي النفط والموارد المائية لتأهيل حقول الغاز المستخرج مع النفط الوطني لتوليد الطاقة الكهربائية، وقعت وزارة الصناعة عقدا لإنشاء مدينة للبتروكيمياويات في محافظة البصرة لتغطية حاجة البلاد من جميع الصناعات البتروكيمياوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الانباء العراقية "واع": إن "الوزارة بالتعاون مع وزارتي النفط والموارد المائية ومن خلال مجلس الطاقة الوزاري تعمل على خطة وقودية تتضمن ائتلافات تجارية رصينة مع كبريات الشركات العالمية من شأنها تأهيل حقول الغاز المستخرج مع النفط الوطني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بدلاً من الاعتماد على المصادر الخارجية"، مشيرا الى أن "استيراد الغاز من إيران محدود ووقتي حتى انتهاء الخطة الوقودية التي تحتاج الى سقف زمني مدته ثلاث سنوات لحين اكتمالها".

من جهته أفاد المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي في تصريح صحفي بان "الوزارة لديها معمل للبتروكيمياويات في البصرة قيد التأهيل وفي مراحله الأخيرة، سيبدأ انتاجه للشارع العراقي مطلع 2020.

واكد الصافي أن الوزارة وقعت عقدا لانشاء مدينة متكاملة في المحافظة يستغرق اكمالها من ثلاث الى خمس سنوات، حيث تستقطب المدينة نحو 2500 من حملة الشهادات فضلا عن الالاف من الايادي العاملة.

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