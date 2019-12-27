حملة لدعم المنتوج المحلي وإعادة تشغيل المعامل المغلقة

2019/12/27 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

اسراء السامرائي

كشفتْ هيئة استثمار بغداد عن اعادة فتح الخطوط الانتاجية للمعامل المحلية المتوقفة لتعزيز المنتوج المحلي، بينما اقامت وزارة التربية حملة لدعم المنتوج المحلي.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه خبراء اقتصاديون ان دعم المنتوج المحلي سيحد من خروج العملة الصعبة ويقلل العجز في موازنة الدولة.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد المهندس شاكر الزاملي لـ"الصباح": إن الهيئة اعدت ضمن برامج تنمية المشاريع الصناعية المقامة في العاصمة خططا تهدف الى دعم المنتجات الوطنية وتطويرها من اجل الوصول بها الى مستوى الاكتفاء لسد حاجة السوق المحلية واستغنائها عن البضائع المستوردة التي أصبح الاعتماد عليها كبيرا في الآونة الأخيرة.

واشار الى ان الهيئة اتجهت الى حث الصناعيين المحليين على تنفيذ مشاريعهم المتنوعة في العاصمة، مبينا بهذا الصدد ان من بين هذه المشاريع مشروع استثمار الخطوط الإنتاجية في شركة الصناعات الخفيفة الذي أعيد من جديد تأهيله وتطويره ليرى النور مجدداً بعلامته التجارية المميزة (عشتار) بعد انقطاعه عن الأسواق التجارية لأعوام طويلة.

واردف الزاملي ان المشروع يمتاز بأنه أحد أهم مشاريع القطاع الصناعي الاستثماري ويمتاز بجودة صناعته للأجهزة الكهربائية ورصانته وتميزه، لافتا الى ان المشروع يوفر مجمدات وثلاجات وعارضات بأنواع وأحجام وأشكال مختلفة، الى جانب سخانات شمسية ومدفأة بعدة أحجام وطباخات غازية بمختلف أنواعها .

وتابع ان الشركة القائمة على تأهيل المشروع عمدت الى تحديث مكائنه ورفع سقف منتجاته وتنويعها، بينما تستعد لتعزيزه بخطوط إنتاجية جديدة منها خط التقويم والتقطيع للصفائح الخاصة بأبواب الثلاجات والمجمدات لتواكب بذلك أحدث الصناعات وتنافس ما يماثلها من أجهزة مستوردة بنوعها وأسعارها وضمانها الحقيقي وهو ما يتناسب مع دعوات المستهلكين لتشجيع المنتجات الوطنية وإعادة طرحها في الأسواق المحلية.

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