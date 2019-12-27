رئاسة البرلمان: خطاب رئيس الجمهورية إلى البرلمان هو بيان موقف وليس طلبا رسمياً للاستقالة

2019/12/27 | 23:18 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:اعتبر نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، الجمعة، ان خطاب رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب بيان موقف وليس طلبا رسمياً للإستقالة، فيما دعا الجميع إلى...

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