الشيخ علي لـ(دجلة): رسالة رئيس الجمهورية لا تعتبر استقالة انما اجراء سياسي محترف

2019/12/27 | 23:18 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام حزب الشعب للإصلاح فائق الشيخ علي، اليوم الجمعة، أن رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح لا تعتبر استقالة انما هي اجراء سياسي محترف.وقال الشيخ علي في حديثه لـ(دجلة)...

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