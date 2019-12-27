2019/12/27 | 23:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الاول لرئيس برلمان العراق بشير حداد اليوم الجمعة، انه في حال لم يسحب رئيس الجمهورية برهم صالح، رسالته الموجهة لمجلس النواب خلال اسبوع فانه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذا لم يسحب صالح رسالته سيكون الحلبوسي رئيسا للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اذا لم يسحب صالح رسالته سيكون الحلبوسي رئيسا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).