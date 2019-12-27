2019/12/27 | 23:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]لا بد أنك سمعت هذ النصيحة، وهي شرب الماء على الريق (على معدة فارغة) للتخلص من الوزن الزائد، ولكن المذهل أنها قد تكون صحيحة، ولكن كيف؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشرب الماء على معدة فارغة وأنتظر نتائج مذهلة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشرب الماء على معدة فارغة وأنتظر نتائج مذهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).