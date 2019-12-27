ستتعاظم أحداث العراق!

2019/12/27 | 23:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي تعليق هام كتبته قبل قليل على صفحة (البيت الفيلي الواعي) على الإنستكرام, حول الوضع في العراق والنظام المطلوب, و أحببت مشاركته معكم ..ليستفيد منه المثقفين, لأنّ التظاهرات […]

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