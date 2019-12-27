هل وصلت الملفات والوثائق العراقية إلى مجلة دير شبيغل الألمانية؟

2019/12/27 | 23:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر حساب ويكليكس العراق على موقع تويتر، تغريدة مرفقة بشعار مجلة دير شبيغل الألمانية ومكتوب فيها قريبا في سنة 2020 في إشارة إلى كشف الملفات والوثائق عن العراق في هذه المجلة.وحصل في الفترة الأخيرة تهكير لعدد من مواقع الوزارات العراقية من قبل فريق هاكرز يدعى “ماكس برو” وسحب هذا الفريق حسب […]

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