انفجار بمصنع طائرات أمريكي في ولاية يصيب ما يقرب من 10 أشخاص

2019/12/27 | 23:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصيب أكثر من 10 أشخاص بعد انفجار وقع صباح الجمعة، عندما انفجر خط غاز النيتروجين في منشأة تصنيع طائرات ”بيتكرافت“ في ويتشيتا بولاية كنساس الأمريكية.

وذكر موقع kctv5 أنه تم على الفور إبلاغ أطقم الطوارئ والإطفاء العاملة بالولاية من أجل ملاحقة نتيجة الانفجار، فيما قالت السلطات إن الإصابات العشر تعرضوا لجروح على إثر الانفجار الذي تسبب في انهيار جزء من المبنى.

وقال أحد أعضاء فريق الإطفاء إنه ليس لديه تفاصيل عن شدة الإصابات، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة صباحا في المنشأة الواقعة في الجزء الشرقي من المدينة.

وأشار العضو أيضا إلى أن فريقه سيطر على الانفجار في المنطقة، بالإضافة إلى أنه لا توجد مخاطر صحية، غير بعض أعمدة الدخان المتصاعد، والتي من الممكن أن يراها بعض السكان المحليين في الجوار.

وقال مسؤولون إنه لم تقع وفيات مؤكدة، وفي وقت لاحق، تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى، وفقا لما ذكره الدكتور جون غالاغر مدير إدارة مقاطعة سيدجويك.

وفي السياق، يبدو أن نبأ انفجار مصنع ”بيتكرافت“ قد يعني الكثير لاقتصاد الولاية الأمريكية التي تشتهر بالصناعات العسكرية، تأتي في مقدمتها صناعة الطائرات، في الوقت الذي تعاني الصناعة بشكل كبير من التدهور والركود.

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