الاحد المقبل ..مليونية طلابية جديدة امام وزارة التعليم

2019/12/27 | 23:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا ناشطون على مواقع التواصل الى تنظيم مليونية طلابية جديدة يوم الاحد المقبل امام مبنى وزارة التعليم العالي ،والانطلاق من ثم الى ساحة التحرير لدعم المعتصمين .

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