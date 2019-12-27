بعد اصابته برصاص حي.. استشهاد متظاهر في ساحة الوثبة

2019/12/27 | 23:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة باستشهاد متظاهر في ساحة الوثبة ببغداد.

وقال المصدر لـ" الغد بر"س، ان "متظاهرا استشهد اليوم، برصاص حي في ساحة الوثبة ببغداد".

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