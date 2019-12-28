2019/12/28 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم
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يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ميسان
أفاد مصدر امني، الجمعة، بانفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ميسان.
يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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