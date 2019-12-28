انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ميسان


انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ميسان
2019/12/28 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر امني، الجمعة، بانفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ميسان.

 

يتبع ..

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