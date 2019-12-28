انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ميسان

2019/12/28 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر امني، الجمعة، بانفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ميسان.

يتبع ..





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