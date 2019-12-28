ضابط عراقي: إيران تخفي صواريخ باليستية في مناطق عراقية.. هذه هي

2019/12/28 | 00:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف ضابط رفيع في #وزارة_الداخلية العراقية، أن ميليشيا مدعومة من #إيران بدأت باعتماد تكتيكات جديدة لإخفاء #صواريخ “#باليستية” حصلت عليها في وقت سابق من إيران، عبر […]

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