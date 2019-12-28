نائب رئيس البرلمان بشير حداد يخرج ببيانين متناقضين بشأن تفسير استقالة رئيس الجمهورية

2019/12/28 | 00:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يبدو أن رسالة رئيس الجمهورية، برهم صالح، التي وجهها، أمس الخميس، إلى البرلمان، واضعاً استقالته بين يديه، أحرجت النواب ووضعتهم في مأزق، إذ ظهر النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد بتصريحين متناقضين خلال الـ48 ساعة الأخيرة بشان تفسير الاستقالة.وفي السياق أكد حداد في تصريحه، أمس الخميس، أن في حال لم يسحب […]

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